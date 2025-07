Roubo de Ozempic e Wegovy em farmácia de SP tem fuga, perseguição e acidente; mulher é presa

Próximo à esquina entre as ruas Natal e Acre, o carro em que eles estavam bateu em outros dois automóveis. Um dos suspeitos fugiu. A mulher, de 30 anos, e os dois adolescentes, de 14 e 17, foram cercados pelos policiais e se renderam. O carro utilizado pela quadrilha era produto de furto e estava com as placas adulteradas, segundo a SSP.

Medicamentos para emagrecer na mira

As canetas com substâncias que ajudar a emagrecer têm alto custo no mercado brasileiro, por isso entraram na mira das quadrilhas. Uma caneta de Ozempic custa entre R$ 700 e R$ 1.300, dependendo da quantidade de doses. Já a do Wegovy custa entre R$ 1.200 e R$ 2.300.

No dia 27 de junho último, uma quadrilha foi presa depois de assaltar uma farmácia no Tatuapé. Os cinco suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar depois do ataque ao estabelecimento, na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. Durante a perseguição pelas ruas da zona leste, os suspeitos começaram a jogar sacolas pela janela. Eles foram cercados e presos. A polícia recuperou R$ 37 mil em canetas emagrecedoras.

Em fevereiro deste ano, dois homens de 37 e 29 anos e uma mulher de 26 foram presos pela PM por suspeita de roubos de farmácias nos bairros Perdizes e Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Foram recuperadas várias caixas de Wegovy, versão do Ozempic para obesidade. O valor dos medicamentos roubados passou de R$ 50 mil.