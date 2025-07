Soja: Imea projeta estoque de 940 mil t em Mato Grosso para safra 2025/26

São Paulo, 7 - A oferta total de soja em Mato Grosso na safra 2025/26 foi estimada em 48,55 milhões de toneladas, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O volume considera a produção estimada de 47,18 milhões de toneladas e estoques iniciais de 1,36 milhão. A demanda total foi projetada em 47,61 milhões de toneladas, com estoque final de 940 mil toneladas. O número representa recuo de 3,28% em relação à estimativa anterior.A produção estimada recuou 7,29% na comparação com a safra 2024/25, quando foram colhidas 50,89 milhões de toneladas. A retração foi projetada com base em menor produtividade, calculada em 60,45 sacas por hectare, ante 66,29 sacas na safra passada. A área plantada foi estimada em 13,01 milhões de hectares, aumento de 1,67% sobre o ciclo anterior.O Imea utilizou a média de produtividade dos últimos três anos como base inicial de cálculo, diante das indefinições sobre clima, pragas, doenças e volume efetivo de investimento. As projeções poderão ser revistas ao longo da safra.