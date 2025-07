USP inicia demolição de muro que separa campus da Marginal Pinheiros

A demolição do muro de alvenaria foi autorizada após suspensão de uma liminar que impedia a derrubada, com base em um acordo firmado entre o Ministério Público e a USP. Entre as medidas ambientais acordadas já foi concluída a instalação de tramas de bambu ao longo dos trechos restantes com vidro e feito o plantio de trepadeiras junto às estruturas. Essas plantas têm como função prevenir colisões das aves.

Os trabalhos de demolição do muro de alvenaria ocorrerão entre 23h e 4h, com o objetivo de evitar impactos no trânsito da via. A previsão é que a intervenção seja concluída até o dia 13 de julho.

Após a derrubada do muro, será iniciada a recuperação da área com o plantio de espécies que retomam o passado natural da várzea do rio Pinheiros. "O resultado será uma faixa de vegetação junto à Marginal Pinheiros que vai oferecer vários serviços socioambientais ao município de São Paulo, como retenção de carbono, e servir como um corredor para a fauna, em especial para pássaros", diz o vice-prefeito do campus Capital-Butantã, Wagner Costa Ribeiro.

"Terá, ainda, um efeito paisagístico junto a uma das vias de trânsito mais intenso da cidade, ao oferecer um contraste em tons de verde aos transeuntes", completa.

Mudanças

Esta não é a primeira mudança no muro que divide o terreno universitário e a Marginal Pinheiros. Nos últimos anos, algumas soluções foram pensadas para o trecho que cerca a raia olímpica da USP, conjunto esportivo voltado à pràtica do remo e da canoagem.