Aeroporto de Guarulhos suspende decolagens por 15 minutos durante operação da PM

Durante uma operação de busca da Polícia Militar de São Paulo utilizando o helicóptero águia, as decolagens do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram interrompidas por 15 minutos na noite de ontem. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, não houve interferência significativa na operação.

"Inicialmente, as buscas não causaram prejuízo às atividades aéreas. No entanto, por precaução, a torre de controle optou por suspender temporariamente as decolagens por cerca de 15 minutos, retomando-as em seguida com total segurança e sem impacto significativo na malha aérea", informou a Polícia Militar em nota.

Essa é pelo menos a terceira vez em que o aeroporto de Guarulhos sofre interrupções por motivações externas nos últimos dois meses. Em junho, ao menos 35 voos foram impactados pelo fechamento do espaço aéreo por conta de presença de drones.