Apoiado por Lula, Edinho Silva é eleito presidente do PT até 2029

O Processo de Eleição Direta (PED) escolheu a nova cúpula do PT nos âmbitos nacional, estadual e municipal para o período de 2025 a 2029 - todos os 2,9 milhões de filiados estiveram aptos a votar. Mas um imbróglio no pleito em Minas ameaçou afetar o andamento do processo geral.

Isso porque a deputada federal Dandara Tonantzin conseguiu uma liminar na Justiça determinando a inclusão de seu nome na disputa pelo diretório mineiro, e o partido foi obrigado a suspender o pleito para ter tempo de se reorganizar.

Dandara era pré-candidata, mas teve o nome retirado da disputa em razão do pagamento fora do prazo de uma dívida partidária de R$ 130 mil. Ontem, o PT nacional conseguiu derrubar a liminar na segunda instância, com decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Acordo

Edinho teve dificuldade para conseguir o aval da CNB no início da campanha. Lula precisou intervir, e o acordo só foi possível após a promessa de que Gleide Andrade permaneceria à frente da tesouraria do partido.

A chave do cofre do PT - por onde passam cerca de R$ 800 milhões por ano - é cobiçada. Gleide é aliada da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Elas integram as fileiras da CNB.