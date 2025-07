Apresentador de TV morre após ser agredido na cabeça com uma furadeira

O apresentador de televisão Luiz Flávio de Brito, conhecido como "Fiscal do Povo", morreu nesta segunda-feira, 7. Ele tinha 51 anos e teve morte cerebral após ser agredido na cabeça com uma furadeira durante uma discussão no domingo, 6, em Várzea Paulista (SP).

Luiz Brito sofreu traumatismo craniano grave. A Polícia Civil de Várzea Paulista investiga o caso.

Em nota, a TV Nova Japi, onde ele trabalhava como apresentador, lamentou a morte do profissional: