Ataque de pitbull assusta moradores de Perdizes; o que diz a lei da focinheira?

Um homem passou pela calçada, caminhando em sentido contrário e levando um pitbull. O animal passou pela cadela, retornou e mordeu sua cabeça. Os responsáveis pelos dois animais tentaram interromper o ataque, mas só conseguiram depois de mais de um minuto, com o auxílio do zelador de um prédio vizinho, que jogou água nos cães. Enquanto tentava separar o pitbull, o tutor dele chegou a cair no chão.

"O vídeo mostra que ele (tutor do pitbull) não sabia como desvencilhar o próprio cachorro do meu. Não sabia do potencial agressivo que o próprio cão tem. Além de um flagrante desrespeito à lei, é uma prova de que ele não sabe lidar com o pet que tem em casa. E se no lugar do cachorro fosse uma criança, um idoso ou uma pessoa com mobilidade reduzida? Poderíamos ter uma tragédia", afirmou à TV Globo a esteticista Karina Lins, dona da shar-pei atacada. O dono do pitbull se comprometeu a pagar as despesas decorrentes do ataque.

Embora exista há mais de 20 anos, a legislação sobre animais usualmente é desrespeitada. Em 2001, a lei municipal 13.131, de São Paulo, regulamentou o passeio com animais, mas exigia apenas coleira, guia e placa de identificação para cães de qualquer raça. Quem descumprisse a regra poderia ser multado em R$ 100 por animal.

Em novembro de 2003, a lei 11.531 expandiu para todo o Estado de São Paulo uma exigência semelhante: que cães das raças pit bull, rottweiller e mastim napolitano só circulassem por vias públicas usando coleira e guia.

Em março de 2004 um decreto estadual regulamentou a lei 11.531 e determinou que cães dessas três raças e mais american stafforshire terrier e raças derivadas ou variações delas usem coleira, guia de condução de no máximo dois metros e enforcador. A focinheira também se tornou exigível, se o cão estiver em "centros de compras ou demais locais fechados, porém de acesso público, eventos, passeatas ou concentrações públicas realizados em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público".

Quem desrespeitar a exigência pode ser multado em até 10 Ufesps, o que corresponde hoje a R$ 370,20, dobrada em caso de reincidência.