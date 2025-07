Castrolanda inicia obra de R$ 124 mi para entreposto de grãos no Tocantis

A Castrolanda iniciou em Colinas do Tocantins (TO) as obras de seu entreposto de recebimento de grãos fora do eixo Sul-Sudeste. Com investimento estimado em 124 milhões, a unidade na rodovia BR-153 terá capacidade estática inicial de 44 mil toneladas de grãos, com operação voltada à recepção, secagem, armazenagem e comercialização de grãos. Em nota, a cooperativa disse que a expectativa é que o entreposto esteja apto a receber a safra de soja 2026/27.