Colheita de milho de inverno segue atrasada, com 27,7% da área trabalhada

A colheita de milho de inverno 2024/25 no Brasil segue atrasada no País, atingindo, até domingo (6), 27,7% da área, avanço de 10,7 pontos porcentuais em relação à semana anterior, mas atraso de 33,4 pontos porcentuais em comparação com os 66,1% colhidos em igual período da safra passada. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 39,5%, também há atraso. As informações foram divulgadas na noite de ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Os Estados que estão com os trabalhos mais adiantados são Maranhão, com 51% da área ceifada; Mato Grosso, com 43%; Piauí, com 42%, e Tocantins, com 40%. O Paraná, outro grande produtor de milho safrinha, havia colhido até domingo 16% da área semeada e Mato Grosso do Sul, 7%. A colheita de milho verão 2024/25 alcançava, até domingo, 97,2% da área plantada, avanço de 1,8 ponto porcentual em relação à semana anterior. Na comparação com igual momento da safra 2023/24, quando 96,8% haviam sido colhidos, há avanço de 0,4 ponto porcentual. Na média dos últimos cinco anos, de 96,5% há avanço de 0,7 ponto porcentual.A colheita do algodão, por sua vez, atingia até domingo 7,3% da área, avanço de 2,3 pontos porcentuais ante o domingo retrasado. Igualmente, os trabalhos seguem atrasados, pois, em igual período da safra passada, 12,3% haviam sido ceifados. Na média dos últimos cinco anos, de 12%, também há atraso nos trabalhos referentes à safra 2024/25. Mato Grosso, o principal produtor da fibra, havia colhido até domingo 3,4% da área - ante a média de 8,2% dos últimos cinco anos. A semeadura do trigo 2024/25 somava até domingo 79,5% da área prevista no País, avanço de 15,7 pontos porcentuais ante igual período da safra 2023/24. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 80,7%, os trabalhos estão levemente atrasados. Entre os principais produtores do cereal, oi Paraná já semeou 96% da área e o Rio Grande do Sul, 68%, informou a Conab. A colheita do trigo também começou, com 1,9% da área ceifada até domingo passado - porcentual estável ante o domingo anterior. Na comparação com igual momento da safra passada, há atraso de 1,2 ponto porcentual. Na média dos últimos cinco anos, de 2,5%, agora os trabalhos também estão atrasados.