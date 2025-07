'Passou o dia trabalhando', diz colega sobre marceneiro morto por PM em SP

O jovem Guilherme Dias dos Santos Ferreira, de 26 anos, foi morto com um tiro por um policial militar quando corria para pegar ônibus logo após sair do trabalho em São Paulo. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, em Parelheiros, zona sul da capital. À Polícia Civil, o PM disse que confundiu a vítima com um dos ladrões que teriam tentado assaltá-lo.

Ferreira estava com uma sacola onde levava a marmita e os talheres que usou no serviço, em uma empresa próxima. Também foram encontrados o telefone celular, carteira, remédios, uma Bíblia e itens de higiene. Ele morreu no local.

Guilherme Dias trabalhava havia três anos como marceneiro na empresa Dream Box, que projeta e monta camas, com unidades em São Paulo e no Rio. A unidade paulistana não abriu nesta segunda-feira em luto pela morte do colaborador.