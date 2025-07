Justiça dos EUA volta a citar Moraes, que alonga inquérito sobre Eduardo

A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, assinou nesta segunda-feira, 7, uma nova citação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido das empresas Trump Media & Technology Group - ligada ao presidente americano Donald Trump - e da plataforma de vídeos Rumble. O processo que tramita nos EUA é parte de um cerco ao ministro e à Corte brasileira no país, onde desde março de 2025 está o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes acolheu, também anteontem, pedido da Polícia Federal e determinou a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga Eduardo, suspeito de promover em seu "autoexílio" uma campanha para que o governo americano imponha sanções a autoridades com o objetivo de "embaraçar" o andamento do julgamento no qual o pai é réu por tentativa de golpe de Estado.

Ao Estadão, a assessoria do Supremo disse que não tinha informações sobre o processo na Flórida e não iria comentar o assunto. A ação é movida pelas duas empresas, que acusam Moraes de censurar conteúdos publicados nessas redes sociais no Brasil. Duas tentativas de notificação anteriores, em março e em junho, foram frustradas. A diferença da citação anterior para esta última é que, agora, o endereço do ministro aparece completo no documento.