Licenciamento ambiental: 98 entidades do setor produtivo apoiam PL na Câmara

Entidades dos setores da agropecuária, energia, infraestrutura, mineração e indústria manifestaram apoio ao projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental (PL 2159/2021) na Câmara dos Deputados. O documento de apoio ao texto foi entregue pelo Instituto Pensar Agro ao relator do projeto na Câmara, deputado federal Zé Vitor (PL-MG), durante reunião conjunta da Coalizão de Frentes Parlamentares do Setor Produtivo - que congrega 16 bancadas temáticas do Congresso Nacional. A carta de apoio é assinada por 98 entidades do setor produtivo, incluindo representações dos segmentos econômicos.Na carta, as entidades afirmam que o marco de licenciamento ambiental representa avanço ao propor a "racionalização de processos e desburocratização sem perda de rigor ambiental". As entidades dos setores econômicos destacam na carta que há "necessidade urgente de reestruturação e racionalização dolicenciamento ambiental". "É essencial eliminar o excesso burocrático, evitar sobreposições de competências institucionais e impedir que o licenciamento seja indevidamente utilizado como instrumento para resolver questões que excedem o escopo dos impactos dos projetos. A criação de um marco legal unificado, capaz de consolidar as diversas normas existentes e oferecer uma plataforma comum para todos os níveis federativos, é crucial para organizar adequadamente o processo, proporcionar segurança jurídica e evitar práticas excessivas e ineficientes que não contribuem para atingir os objetivos ambientais desejados", argumentam as entidades.As entidades defendem ainda um reordenamento administrativo com distribuição das responsabilidades e prazos entre os setores público e privado. "Isso envolve definir prazos máximos claros, razoáveis e previsíveis para a emissão das decisões finais pelos órgãos ambientais, unificar requisitos técnicos e uniformizar os prazos de validade das licenças emitidas. Defendemos também a existência de regras transparentes, com definições e critérios objetivos que agilizem e tornem previsível o licenciamento ambiental para quaisquer tipos de atividades e empreendimentos", pedem as entidades.Assinam a carta de apoio:1. ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio2. ABBA - Associação Brasileira da Batata3. ABCS - Associação Brasileira dos Criadores de Suínos4. ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu5. ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos6. ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café7. ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes8. ABIFUMO - Associação Brasileira da Indústria do Fumo9. ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais10. ABIPESCA - Associação Brasileira das Indústrias de Pescados11. ABISOLO - Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal12. ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal13. ABRABOR - Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de BorrachaNatural14. ABRAFRIGO - Associação Brasileira de Frigoríficos15. ABRAFRUTAS - Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas eDerivados16. ABRAMILHO - Associação Brasileira dos Produtores de Milho17. ABRAPA - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão18. ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas19. ABRASS - Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja20. ACRIMAT - Associação dos Criadores de Mato Grosso21. ADIAL GO - Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás22. AENDA - Associação Nacional das Empresas de Produtos Fitossanitários23. AMA BRASIL - Associação Misturadores de Adubo do Brasil24. AMPA - Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão25. ANAPA - Associação Nacional dos Produtores de Alho26. ANDAV - Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários27. AIPC - Associação das Indústrias Processadoras de Cacau28. APROSMAT - Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso29. APROSOJA BR - Associação Brasileira dos Produtores de Soja30. APROSOJA MS - Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul31. APROSOJA MT - Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de MatoGrosso32. BIOENERGIA BR - Bioenergia Brasil33. BIOSUL - Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul34. CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café do Brasil35. CITRUS BR - Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos36. CLB - Croplife Brasil37. CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil38. FAEMG - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais39. FAESP - Federação da Agricultura do Estado de São Paulo40. FAMASUL - Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul41. FAMATO - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso42. FEPLANA - Federação dos Plantadores de Cana do Brasil43. RENAI - Rede Nacional de Agricultura Irrigada44. OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras45. ORPLANA - Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil46. SINDAG - Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola47. SINDAN - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal48. SINDICERV - Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja49. SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal50. SINDIVEG - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal51. SRB - Sociedade Rural Brasileira52. SUCOS BR - Associação Brasileira das Indústrias de Suco Integral53. UNEM - União Nacional do Etanol de Milho54. UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar55. VIVA LÁCTEOS - Associação Brasileira de Laticínios56. ABAQUE - Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia57. ABCE - Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica58. ABEEÓLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias59. ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado60. ABEMI - Associação Brasileira de Engenharia Industrial61. ABEN - Associação Brasileira de Energia Nuclear62. ABIAPE - Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia63. ABIHV - Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde64. ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica65. ABIOGÁS - Associação Brasileira do Biogás e do Biometano66. ABPIP - Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás67. ABRACEEL - Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia68. ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica69. ABRADEMP - Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menor Porte70. ABRAGE - Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica71. ABRAGET - Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas72. ABRAPCH - Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e CentraisGeradoras Hidrelétricas73. ABRATE - Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica74. ABREN - Associação Brasileira de Energia de Resíduos75. ABSOLAR - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica76. ADELAT - Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica Latino-Americanas77. ANACE - Associação Nacional dos Consumidores de Energia78. APINE - Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica79. COGEN - Associação da Indústria de Cogeração de Energia80. FMASE - Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico81. IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás82. UTCAL - UTC América Latina83. WEC - World Energy Council84. IBL - Instituto Brasil Logística85. ADUGO - Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás86. AELO - Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano87. ANEOR - Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias88. ANTF - Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários89. CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção90. MOVEINFRA - Associação de Investidores em Infraestrutura Multissetorial91. SECOVI/GO - Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás92. SECOVI/SP - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administraçãode Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo93. IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração94. ABAL - Associação Brasileira do Alumínio95. CNI - Confederação Nacional da Indústria96. FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo97. FIEMT - Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso98. FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro