Ministro estica por 60 dias inquérito contra Eduardo Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido da Polícia Federal para prorrogar o inquérito que investiga o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), que, desde março de 2025, diz estar exilado nos Estados Unidos. Moraes considerou necessário prorrogar o período de investigação para que os policiais possam concluir diligências pendentes.

Em maio, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, apresentou um pedido ao STF para que o deputado passe a ser investigado por ameaças - via redes sociais -, de provocação ao governo americano para punir autoridades brasileiras que atuam na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

"Verifica-se uma escalada de reportagens que noticiam que o parlamentar licenciado estaria em contato assíduo com interlocutores do governo americano, com o objetivo de conseguir a imposição de retaliações a autoridades públicas brasileiras, que estão relacionadas com a denúncia oferecida contra o seu pai e com as investigações que nela desembocaram, bem como com outras em curso", afirmou Gonet.