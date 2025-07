Moraes marca depoimentos de testemunhas dos núcleos 3 e 4 do plano de golpe

Em pleno recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes marcou ainda para este mês as datas para as audiências de instrução das testemunhas dos núcleos 3 e 4 da denúncia de tentativa de golpe de Estado. Nessa etapa, serão ouvidas testemunhas de acusação e de defesa dos militares ligados ao grupo das Forças Especiais, os 'kids pretos', e dos integrantes do núcleo da desinformação.

As audiências ocorrerão entre os dias 14 e 23.

Entre as testemunhas arroladas estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o general Marco Antonio Freire Gomes, o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior e o tenente-coronel delator Mauro César Barbosa Cid.