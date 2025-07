'O deputado Júnior Mano concede as emendas e Bebeto do Choró lava', denunciou ex-prefeita no CE

"Mas só para votar... ele é doido, é caro demais, mano... ele consegue quantos votos?", disse Bebeto em 29 de setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições, que ocorreu no dia 6 de outubro. O interlocutor 'mano', com quem Bebeto do Choró conversava, seria o deputado, acreditam os investigadores.

Com base nas conversas interceptadas e depoimentos colhidos no inquérito, a PF suspeita que Bebeto do Choró operava com uma 'complexa teia de interesses'. O inquérito destaca o 'espectro de sua influência eleitoral, a compor a abrangência do abuso de poder econômico'.

O pedido de remessa dos autos ao STF foi acolhido pelo juiz Flávio Vinícius Bastos Sousa, da 3ª Zona Eleitoral do Ceará. O inquérito está nas mãos do ministro Gilmar Mendes.