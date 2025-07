Ostras vendidas no Brasil carregam bactérias multirresistentes e metal tóxico

Os pesquisadores descobriram ainda que, em três dos mercados, as ostras apresentavam níveis de arsênio superiores ao limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é de 1 mg/kg. Em um dos casos, o nível chegou a 1,95 mg/kg.

De acordo com Ponce, a presença de algum nível de arsênio é esperada nas ostras pela característica filtradora já mencionada. No entanto, quando a concentração é superior à tolerada pela Anvisa, os riscos são maiores. O arsênio é considerado um composto carcinogênico, aumentando o risco principalmente de tumores de pele, bexiga e pulmão.

Ponce explica que nem todos os compostos do arsênio tem o mesmo potencial cancerígeno. "Geralmente, os moluscos apresentam a arsenobetaína, um composto do arsênio que não é considerado carcinogênico. No estudo, não conseguimos diferenciar quanto do arsênio presente era desse tipo ou dos tipos 5 ou 3, considerados mais perigosos, mas há estudos mostrando que o consumo constante de produtos com arsenobetaína também pode aumentar o risco de câncer porque ele é metabolizado e pode se transformar nesses outros compostos", diz.

Ele afirma que um consumo muito esporádico de ostras, mesmo que com algum nível de contaminação por arsênio, não representa um risco alto de câncer, mas que pessoas que consomem frequentemente o molusco, em especial aqueles com altos níveis do metal, podem estar mais sujeitas ao risco de tumores.

Para os que gostam de comer ostras, Ponce recomenda evitar o consumo do alimento cru, preferindo as formas cozidas, grelhadas ou assadas. Ele diz ainda que os consumidores devem ficar atentos à procedência da ostra, evitando a compra de moluscos vendidos em ambientes informais e sem fiscalização.

Os autores do estudo defendem ainda que a vigilância sanitária seja intensificada e que os níveis de arsênio sejam monitorados de forma mais criteriosa nesses produtos.