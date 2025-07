Personal trainer leva 45 pontos no rosto após ser agredido ao defender vítimas de assédio

Um personal trainer de 32 anos levou 45 pontos no rosto após ser agredido com um copo de vidro quebrado, em um bar de Águas de Lindoia, no interior de São Paulo. O motivo: o rapaz tentou defender mulheres que eram importunadas e assediadas pelo agressor.

O caso ocorreu no último dia 21 de junho. A Polícia Civil investiga a agressão, mas até esta terça-feira, 8, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.

A violência aconteceu após um encontro nacional de carros antigos, no último dia 21, que movimentou a cidade turística do Circuito das Águas Paulista. O personal Thiago Medeiros é morador da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, e acompanhava os amigos que participaram do encontro de aficionados por carros antigos.