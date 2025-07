Prefeito de Palmas afastado sofre infarto na prisão do quartel da PM

O prefeito afastado de Palmas, José Eduardo Siqueira Campos (Podemos), preso preventivamente em junho na operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um infarto no quartel general da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira, 8.

O prefeito sentiu fortes dores no peito durante a madrugada e precisou ser levado às pressas do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins, onde estava detido, até o Hospital Geral de Palmas. Siqueira Campos estava acompanhado de seu médico cardiologista, que o acompanhou até o hospital, onde foi constatado o infarto agudo do miocárdio.

Segundo um comunicado da Prefeitura de Palmas, Siqueira Campos precisou passar por uma cirurgia de urgência e encontra-se em recuperação. A previsão é que ele permaneça em repouso pelas próximas 24 horas.