Primeiro trem da futura linha 6-Laranja do Metrô chega ao pátio de SP

Entre as estações mais adiantadas estão as de Perdizes, Água Branca e Santa Marina. Já foram instalados 19 km de trilhos ao longo do traçado da linha, que conta com 15 estações e 15,3 km de extensão operacional.

A expectativa é de que, assim, a linha atenda 633 mil passageiros diariamente, reduzindo a 23 minutos o tempo necessário para vencer o trajeto que exige hoje uma hora e 30 minutos de ônibus, segundo a concessionária.

Inicialmente, a Linha 6 fará integração com outras três linhas: a Linha 1-Azul, do Metrô de SP, na Estação São Joaquim; a Linha 4-Amarela, da ViaQuatro, na Estação Higienópolis-Mackenzie; e com os trens suburbanos da Linha 7-Rubi, operados pela CPTM (e que serão assumidos pela TIC Trens em novembro deste ano), na Estação Água Branca.