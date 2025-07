Quem é Luiz Flávio de Brito, apresentador de TV que morreu após ser atacado com furadeira

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, um homem abordou uma viatura informando ter presenciado a agressão. Ao chegarem à Rua Argenta, os policiais encontraram Luiz inconsciente e com ferimentos graves. O agressor havia fugido do local, mas uma testemunha identificou o suspeito, que segue foragido.

Luiz foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia, que apreendeu o carro, o celular do apresentador e a furadeira supostamente usada no ataque. Os itens passarão por perícia e o caso segue sob investigação.

Em nota oficial, a TV Nova Japi lamentou profundamente a morte de Luiz Brito. A emissora destacou seu profissionalismo, o compromisso com a justiça social e sua atuação incansável na fiscalização dos serviços públicos.