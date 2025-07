Quem é o deputado Júnior Mano, alvo de operação da PF no Ceará

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira, 8, mandado de busca e apreensão na Câmara dos Deputados em uma investigação que apura a atuação de organização criminosa acusada de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos de licitação no Ceará. O principal alvo é o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), acusado de envolvimento no desvio de emendas e manipulação das eleições de pelo menos 50 municípios cearenses.

A Polícia Federal fez buscas no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados, na residência oficial em Brasília e na sua casa no Ceará. Em nota, o deputado Júnior Mano afirmou não ter "qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos"(veja a nota na íntegra abaixo).

Segundo a PF, o parlamentar é investigado por manipulação do processo eleitoral por meio da compra de votos e desvio de verbas públicas, esquema que seria supostamente liderado por seu apadrinhado Bebeto do Choró - atualmente foragido da Justiça. O inquérito policial contra Junior teve início a partir de denúncia da ex-prefeita de Canindé, Rozário Ximenes (Republicanos), em setembro de 2024.