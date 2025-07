Senador mantém 'crime de desinformação' e quarentena para agentes da lei no Código Eleitoral

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) resistiu à pressão de pares na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e rejeitou alterações no texto do novo Código Eleitoral que buscavam trazer o voto impresso, retirar trechos que puniam divulgação de desinformação eleitoral e retirava a quarentena de dois anos para agentes de segurança, do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Ele apenas cedeu parcialmente e incluiu no novo texto uma emenda que assegura a ausência de crime no caso de "manifestação crítica ao serviço eleitoral ou à jurisdição eleitoral". "A mera crítica ou opinião acerca do serviço eleitoral e do processo de votação, apuração e totalização de votos não configura o crime de divulgação de fatos inverídicos", afirma Castro.

Castro tinha inserido um artigo no novo código que criminaliza divulgar ou compartilhar, no âmbito de propaganda eleitoral, fatos "inverídicos" para causar desestímulo ao exercício do voto ou deslegitimação do processo eleitoral. Quem fizer o mesmo na internet no período de três meses antes da eleição, pode receber multa de R$ 30 mil a R$ 120 mil reais, também segundo a redação.