Trump fala em 'caça às bruxas' contra Bolsonaro; Lula rechaça 'interferência'

Bolsonaro, por sua vez, afirmou receber "com muita alegria" o apoio do presidente americano. Um de seus filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse em um vídeo na ferramenta story, do Instagram, que "essa não será a única vez que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando sobre esse tema da 'perseguição' no Brasil". Eduardo está nos EUA e tem incentivado uma pressão de parte da política americana em favor do pai.

'Força'

Potencial presidenciável em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), compartilhou a postagem de Trump e repetiu o argumento do americano, afirmando que o ex-presidente "deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições". "Força, presidente!", escreveu Tarcísio, que tenta garantir o apoio de Bolsonaro na disputa do ano que vem.

Em 2023, o ex-presidente foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele deverá ser julgado na ação penal do golpe pela Primeira Turma do STF até outubro deste ano. As penas, em caso de condenação, podem chegar a 43 anos de prisão.

A manifestação de apoio de Trump a Bolsonaro ocorreu um dia depois de o presidente americano anunciar tarifas adicionais a países que se alinharem ao que chamou de "políticas antiamericanas do Brics". O Brics é um fórum das principais economias emergentes do globo. O grupo iniciou uma reunião de cúpula no domingo, 6, no Rio de Janeiro, que foi encerrada ontem.

Segundo Trump, os países que se alinharem às "políticas antiamericanas do Brics" terão uma tarifa adicional de 10%. "Não haverá exceções a esta regra", disse o republicano. No domingo, os líderes do Brics publicaram a Declaração do Rio de Janeiro. Mesmo sem citar nominalmente os Estados Unidos, o texto faz referência ao país ao condenar ataques realizados contra o Irã e a Rússia, dois membros plenos do grupo.