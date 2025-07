9 de Julho: Veja como foi a cerimônia em homenagem à Revolução de 1932

Aconteceu em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 9 de julho, Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, o tradicional desfile cívico-militar no Obelisco do Ibirapuera, na zona sul, em homenagem aos 93 anos do momento histórico.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram do evento ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, entre outras autoridades. Os políticos, no entanto, não discursaram. A cerimônia foi conduzida pela polícia militar.

Houve hasteamento da bandeira do Brasil e desfile de carros, de oficiais de forças de segurança e da cavalaria. Além de cerimônia com salva de tiros e flores e homenagem aos participantes da revolução e a servidores de segurança do Estado e do País.