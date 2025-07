'Ai, esses vira-latas', diz Janja após jornalista questionar Lula sobre tarifas de Trump

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reagiu batendo palmas e dizendo "Ai, esses vira-latas", após a imprensa questionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as tarifas ao Brasil anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 9.

O Estadão/Broadcast procurou a assessoria de Janja e obteve a seguinte resposta: "A frase dita pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano. E, sim, aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil."

A reação de Janja à pergunta da imprensa ocorreu quando Lula estava se despedindo do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no salão do Palácio do Itamaraty. Lula, por sua vez, não quis responder sobre as tarifas anunciadas por Trump.