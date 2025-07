Carne suína/ABPA: receita com exportação cresce 45,2% em junho ante um ano

São Paulo, 9 - A exportação brasileira de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizou 137,1 mil toneladas em junho, resultado que corresponde a um aumento de 28% em comparação com igual mês de 2024 (107,1 mil toneladas). É o segundo maior volume mensal já registrado na história do setor, informou em comunicado a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A alta foi ainda mais expressiva em receita. Ao todo, foram registrados US$ 341,6 milhões em junho deste ano, saldo 45,2% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado, com US$ 235,3 milhões. O saldo obtido em junho de 2025 é o maior já registrado na história do setor, destacou a ABPA.No semestre, as exportações acumuladas alcançaram 722 mil toneladas, volume 17,6% superior ao embarcado entre janeiro e junho de 2024, com 613,7 mil toneladas. Em receita, a alta das exportações atingiu US$ 1,723 bilhão, saldo 32,6% maior em relação ao total obtido no mesmo período do ano passado, com US$ 1,300 bilhão.Entre os principais Estados exportadores, Santa Catarina liderou com 374,3 mil toneladas exportadas no primeiro semestre (+11% em relação ao mesmo período do ano passado), seguido pelo Rio Grande do Sul, com 158,9 mil toneladas (+21,29%), Paraná, com 111,3 mil toneladas (+38,81%), Mato Grosso, com 18,5 mil toneladas (+5,46%) e Minas Gerais, com 18,4 mil toneladas (+54,71%).