Chefe do Comando Vermelho é preso de cuecas em suíte de motel em operação do Bope

Um homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho na região serrana do Rio de Janeiro foi preso, na manhã desta quarta-feira, 9, na suíte de luxo de um motel, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Carlos Eduardo da Silva, o Gorila, foi surpreendido quando estava no local com a namorada por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo o MPRJ, Silva lidera o tráfico no Complexo da Mangueirinha. Também foram presos na operação, em outros locais, Lucas da Silva Ribeiro, apontado como gerente do tráfico no complexo, e Sandro Wallace, que tinha mandado de prisão em aberto.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.