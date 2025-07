Colheita de milho safrinha avança para 29% no Paraná, afirma Deral

São Paulo, 9 - A colheita do milho safrinha, ou segunda safra, no Paraná avançou para 29% da área total até segunda-feira (7), em comparação com 16% na semana passada, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado (Seab).Conforme o Deral, "a colheita do milho avançou com a abertura do tempo, mas continua lenta por causa da alta umidade dos grãos em boa parte da semana, apesar da melhora recente. As lavouras tardias encontram-se em frutificação e foram prejudicadas pelas geadas, especialmente quando semeadas depois do preconizado pelo zoneamento agrícola, com perdas relevantes sendo recentemente identificadas em algumas regiões". Parte da produção será destinada à silagem, como alternativa de aproveitamento. Conforme o Deral, "os prejuízos continuam sendo avaliados, mas só poderão ser mensurados com mais exatidão no momento da colheita, visto que o alongamento do ciclo e o atraso na colheita podem agravar os efeitos do frio extremo".As lavouras de milho ainda por colher estão nas seguintes fases: frutificação (22%) e maturação (78%). Em relação às condições das plantações, 64% são classificadas como boas, 20% estão em condição média e 16% em situação ruim.