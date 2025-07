Costa Rica abre mercado para arroz do Brasil

Brasília, 9 - O Brasil poderá exportar arroz para a Costa Rica, informaram o Ministério da Agricultura e das Relações Exteriores em nota conjunta. A autorização foi recebida pelo governo brasileiro nesta quarta-feira (9) para os tipos arroz com casca e polido. O Brasil exportou US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica em 2024, sobretudo de cereais, farinhas e preparações. "Essas aberturas podem ampliar a presença do arroz brasileiro na América Central, região que depende de importações desse cereal para garantir o abastecimento interno", destacaram as pastas.