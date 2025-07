PMs batem em casal na porta de casa no interior de SP; agentes são afastados

Segundo os agentes, o casal foi conduzido para uma unidade de pronto-atendimento da cidade, mas recusou atendimento. Luiz queria que o próprio delegado visse seu "estado", afirmou em depoimento posterior.

Ao Estadão, Matheus Nascimento, advogado do casal, afirmou que deve entrar com uma ação na esfera cível para buscar reparação após o ocorrido. Exame de corpo de delito datado do último dia 23, dois dias após a abordagem, aponta que Samara tinha ainda dois hematomas de 20 cm cada na região dorsal, além de um "arroxeado" no antebraço.

O casal procurou a Corregedoria da Polícia Militar para denunciar o episódio. Segundo relatou a mulher em depoimento, sua avó acionou a PM no dia das agressões após um desentendimento familiar com o casal.

Após chegarem na casa, "os policiais mandaram ele (Luiz) desligar o som e apagar o tabaco, sendo perguntado por seu marido o porquê de ter que fazer isso, pois estava em sua casa e não estava fazendo nada de errado", disse Samara em depoimento. As agressões teriam começado logo depois disso.

Em depoimento, Luiz afirmou que "seu filho estava próximo do local e viu todos os fatos". Segundo ele, as agressões dos PMs teriam continuado mesmo depois, quando ele já estava algemado e imobilizado dentro da viatura da PM. À Corregedoria, ele e a esposa afirmaram terem se mudado de cidade depois do episódio com receio de retaliações.