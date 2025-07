Polícia identifica adolescentes envolvidos na morte de publicitário agredido na Barra Funda

O publicitário morreu no domingo, 29, praticamente três semanas após ser agredido durante um assalto na Barra Funda.

Por volta de 0h30 do dia 8, segunda-feira, Pedreira atravessou a passarela que liga as ruas Sousa Lima e Luigi Greco, sobre os trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), nas imediações da Estação Barra Funda da CPTM.

Durante o trajeto, ele foi abordado por um grupo de assaltantes, que roubaram o celular de Pedreira e o agrediram.

As ruas Luigi Greco e Souza Lima, na Barra Funda, onde o publicitário foi agredido e assaltado, registraram alta na incidência de crimes em maio deste ano no comparativo com o mesmo período de 2024, segundo dados do Radar da Criminalidade, plataforma exclusiva do Estadão.

O publicitário chegou em casa nervoso e com dores pelo corpo, tomou remédio e foi dormir. Como demorava a acordar, a família foi verificar e constatou que ele não dava sinais de vida.

Os familiares chamaram uma ambulância, que levou o rapaz para a Santa Casa, no centro da capital. Os médicos constataram o estado de coma, situação que perdurou até sua morte. (Colaborou Fabio Grellet),