Por que esta quarta pode ter o dia mais curto do ano  pelo menos até agora?

Por que isso acontece?

Desde 2020, cientistas têm percebido que, em alguns momentos do meio do ano, os dias estão ficando um pouco mais curtos do que o normal. No ano passado, o dia 5 de julho teve 1,66 ms a menos, por exemplo.

Se você é uma pessoa mais ligada à ciência, pode achar isso estranho, afinal, sabemos que, historicamente, a rotação da Terra tem ficado cada vez mais lenta - processo que ocorre desde que o planeta se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando um dia durava entre 5 e 10 horas.

Apesar disso, diz o ON, espécies de oscilações - ou variações - ocorrem. E, com isso, os dias podem ficar ligeiramente mais curtos ou mais longos.

Fernando Roig, pesquisador do ON, diz que, em média, a rotação da Terra ainda desacelera, no entanto, fatores como terremotos, o movimento do núcleo, a oscilação dos polos e mudanças nos oceanos e na atmosfera podem provocar essas variações temporárias.

As mudanças climáticas também podem estar exercendo uma influência. Isso acontece, por exemplo, por meio de um fenômeno chamado maré atmosférica - que é parecido com a maré dos oceanos, mas ocorre na atmosfera.