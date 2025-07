Alimentos/EUA: Ferrero confirma compra da WK Kellogg por US$ 3,1 bilhões

São Paulo, 10 - A fabricante italiana de doces Ferrero, responsável pelo chocolate Ferrero Rocher e pelo creme Nutella, afirmou nesta quinta-feira (10) que firmou um acordo definitivo para adquirir a WK Kellogg por US$ 23,00 por ação em dinheiro, ou US$ 3,1 bilhões. Segundo comunicado, o negócio inclui a fabricação, marketing e distribuição do portfólio da Kellogg nos Estados Unidos, Canadá e Caribe.Em caso de conclusão bem-sucedida, as ações ordinárias da WK Kellogg deixarão de ser negociadas na Bolsa de Nova York e a empresa se tornará uma subsidiária integral da Ferrero. Após o anúncio, por volta das 10h30 (de Brasília), as ações da WK subiam 30% em NY.A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da WK Kellogg, além de aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, com expectativa de conclusão no segundo semestre de 2025. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da WK Kellogg, de acordo com a nota. O WK Kellogg Foundation Trust e a família Gund firmaram acordos comprometendo-se a votar a favor da transaçãoA Ferrero tem buscado aquisições nos EUA para crescer geograficamente e expandir seu portfólio. A empresa comprou a Wells Enterprises, fabricante do Blue Bunny e de outras marcas de sorvete, e antes fechou um acordo de US$ 2,8 bilhões para adquirir a unidade de chocolates da Nestlé nos EUA. Já a WK Kellogg surgiu há cerca de dois anos após a Kellogg dividir sua operação, separando o negócio de cereais na América do Norte em uma nova empresa de capital aberto. A parte remanescente, focada em snacks, a Kellanova, foi vendida para a Mars em uma transação de mais de US$ 30 bilhões no ano passado.