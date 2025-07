Ataques a ônibus em SP: empresas denunciam vandalismo desde o início do ano

ataques por pessoas influenciadas por desafios criados na internet;

ação coordenada pela facção criminosa (PCC);

Questionada sobre os registros dos primeiros ataques, a SPTrans não se manifestou. O órgão da Prefeitura informou a totalização apenas desde 12 de junho: foram 338 ônibus do sistema municipal depredados, incluindo oito, na terça-feira, 8.

No período de acirramento dos ataques entre 1º de junho e 1º de julho, a região central foi o principal alvo dos vândalos, com 80 ocorrências; em seguida, vem a zona sul, com 51 casos.

Entre as empresas mais atingidas estão a Viação Metrópole (41 ocorrências), Mobibrasil (39), Santa Brígida (32) e Via Sudeste (27). As empresas do setor afirmam que o aumento das ocorrências já dificulta a reposição dos vidros. Em caso de ataque, a empresa encaminha o veículo para manutenção e deve substitui-lo por outro da reserva técnica para a próxima viagem.