Bolsonaristas ignoram danos econômicos e apoiam decisão de Trump de taxar Brasil em 50%

Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou que "o PT é uma arma de destruição em massa. Com Lula o imposto aumentou interna e externamente". Para Eduardo Pazuello (PL-RJ), o "atual presidente jogou o país no precipício. E quem pagará essa conta é o povo brasileiro". Já Gustavo Gayer tripudiou que "Lula lutou tanto por mais taxas que conseguiu junto com o STF uma taxa 50% para os próprios americanos".

O deputado Delegado Caveira disse que "O Brasil pode ser novamente taxado pelos EUA por causa das atitudes do desgoverno Lula. Confrontar a maior democracia e economia do mundo é um erro grave que pode custar caro ao nosso país. O prejuízo será de todos os brasileiros". E Rosana Valle (PL-SP) escreveu que o "governo Lula brinca com a democracia, agora o país paga a conta. Mais uma vez, quem sofre é o povo".

Como o Estadão mostrou, a articulação de Eduardo Bolsonaro por sanções ao STF em sua estada em território americano tem apoio de uma espécie de "bancada anti-Moraes" no Congresso dos EUA. Deputados e senadores americanos têm embarcado na ofensiva contra a Suprema Corte do Brasil em meio a rodada de encontros com o deputado licenciado.

Uma das parlamentares mais simpáticas à missão de Eduardo, a deputada María Elvira Salazar (Flórida) reagiu à decisão de Trump e apelou que a Casa Branca aplique a Global Magnitsky (lei que permite ao governo americano impor sanções contra autoridades de outros países que violem direitos humanos) contra Alexandre de Moraes, o ministro do STF responsável pela ação que pode condenar Bolsonaro à prisão.

"Alexandre de Moraes é uma ameaça direta à liberdade política no Brasil e em todo o nosso hemisfério. Os Estados Unidos precisam agir agora: congelar seus bens, revogar seu visto e enviar uma mensagem clara e contundente: não toleraremos juízes autoritários perseguindo a oposição política e atacando a liberdade", escreveu ela.