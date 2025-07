Discurso de soberania supera críticas a Lula por tarifaço de Trump nas redes, aponta estudo

Uma análise amostral de 1,5 milhão de postagens em português, feitas entre quarta-feira, 9, e esta quinta, 10, até 10h30, indica que o pico das interações ocorreu às 20h de ontem, com mais de 270 mil menções. O presidente Lula lidera entre os conteúdos mais compartilhados, seguido por influenciadores como @_doblues, Lázaro Rosa e Te Atualizei, além do perfil PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES, da jornalista Patrícia Lélis, dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcel van Hattem (Novo-RS), do governador Tarcísio de Freitas (SP) e do advogado Jeffrey Chiquini.

O termo "Eduardo Bolsonaro" aparece em terceiro lugar no ranking, com mais de 693 mil citações. "CHEGA DE DITADURA", usado por críticos da gestão Lula, ocupa a quarta posição, com 973 mil menções, seguido por "BOLSONARO PRESO", "Lula", "Traidor" e "Agro". Outros temas relacionados à nova tarifação americana também figuram entre os 20 tópicos mais comentados, como "Estadão", "Estados Unidos", "CUSTO BOLSONARO", "China" e "Bolsonaros".

Entre os lemas usados na mobilização digital, apoiadores do Planalto impulsionaram termos como "BRASIL SOBERANO", "TRAIDORES DA PÁTRIA", "ESTAMOS COM LULA" e "O BRASIL É DOS BRASILEIROS". Do lado oposto, críticos do governo promoveram hashtags como "Obrigado Trump", "#ImpeachmentDoLulaJá" e "CULPA DO LULA".

No Facebook, o pico das publicações ocorreu por volta das 19h de quarta-feira (9), segundo uma amostra de 9,7 mil postagens em português. Os conteúdos com maior interatividade partiram das páginas Jovem Pan News, Tarcísio de Freitas, Bia Kicis (PL-DF), GloboNews, RedeTV!, CNN Brasil, Mídia Ninja, News Atual, UOL Notícias e Hugo Gloss.

Já no Instagram, uma amostra de 3,3 mil postagens em português identificou o pico de engajamento no feed às 20h, mesmo horário registrado no X. O presidente Lula lidera entre os conteúdos mais curtidos, com cerca de 660 mil interações e 103 mil comentários. Também se destacam publicações do governador Tarcísio de Freitas, dos perfis Mídia Ninja, Alfinetei, e de figuras políticas como Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Deltan Dallagnol (Novo-PR) e Mario Frias (PL-MG).

No Google Trends, a preocupação com a economia ganha maior exposição: o termo "dólar hoje" ocupa a 1ª posição das buscas no Brasil nas últimas 24 horas (até 10h45), superando 500 mil pesquisas. Até o momento, o pico de procura é visto às 10h20 de hoje.