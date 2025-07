Eduardo Bolsonaro usa taxação de Trump para cobrar do Congresso anistia ao ex-presidente

Ele argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes vêm, em suas palavras, colecionando violações de direitos humanos, e chama o julgamento contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado na corte de "farsa". Para ele, Trump enxergou a suposta derrocada democrática e tem agido para punir o País.

Eduardo sugere, na nota, que tentou fazer com que as punições de Trump afetassem apenas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito que pode condenar o seu pai, e não o restante do País. Se implementados, os impostos - que o deputado chama de "tarifa-Moraes", podem causar prejuízo econômico a produtores brasileiros que têm entrada no mercado americano.

"Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos: Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos", afirmou.

Apoiadores de Bolsonaro reagiram à decisão de Trump com um misto de comemoração, acusações ao governo Lula e evasivas sobre os danos à economia.

Bolsonaro reagiu ao anúncio compartilhando uma publicação de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-SP), desta terça-feira, 8, em que tratava do que chama de "tortura diária" contra seu pai. "A verdade precisa ser sempre lembrada, para que todos enxerguem que se trata de uma perseguição implacável, sem precedentes na história do Brasil", disse. O ex-presidente não fez menções a eventuais prejuízos ao País.

A medida de Trump foi enaltecida por alguns bolsonaristas. Outros encontraram nas críticas a Lula pelos possíveis efeitos negativos na economia a evasiva para não se contrapor à medida. Não houve manifestações contundentes sobre o prejuízo para produtores e empresários brasileiros. O anúncio desta quarta fez disparar o dólar e a Bolsa de Valores cair.