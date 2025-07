'Estamos sitiados': moradores relatam tensão no Morumbi em meio a confrontos em Paraisópolis

Em meio aos confrontos entre moradores de Paraisópolis, na zona sul da capital, e a Polícia Militar nesta quinta-feira, 10, o clima é de tensão na região do Morumbi. A Avenida Giovanni Gronchi voltou a ser liberada para carros por volta das 21h30, mas com situação ainda estremecida por causa dos confrontos. Ao menos 10 viaturas da PM, com equipes com armas de grosso calibre, permanecem no local.

"Estamos sitiados", disse um morador.

Na prática, foi isso que aconteceu com quem parou na altura do número 3.500 da Avenida Giovanni Gronchi. Agentes da PM avançaram por ambos os lados da via para conter os protestos. Restavam, como alternativa, ruas menores do bairro. "Mas como eu vou passar por ali para trabalhar? Agora está tudo escuro, sem movimento", disse uma trabalhadora da região.