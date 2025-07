EUA vendem 567,8 mil toneladas de trigo da safra 2025/26 na semana, diz USDA

São Paulo, 10 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 567,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 3 de julho, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 10, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores foram Coreia do Sul (90 mil t), Japão (70 mil t), México (55,9 mil t), Malásia (55 mil t) e Filipinas (54,4 mil t), que compensaram os cancelamentos de República Dominicana (22,9 mil t), destinos não revelados (1,6 mil t) e Tailândia (400 t). Para 2026/27, as vendas somaram 9,4 mil toneladas, para o Peru.O volume de vendas das duas temporadas, de 577,2 mil t, ficou próximo do teto da estimativa de analistas do mercado, que estimavam vendas entre 200 mil e 600 mil toneladas. As exportações de 447,2 mil toneladas na semana foram principalmente para o Brasil (63,3 mil t), Filipinas (58 mil t), Coreia do Sul (55 mil t), África do Sul (48,3 mil t) e Japão (35,3 mil t).