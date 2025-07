Gilmar Mendes manda PF apurar citações a líder do governo

O ministro Gilmar Mendes, relator no Supremo Tribunal Federal (STF) da investigação sobre suspeita de desvios em emendas parlamentares destinadas a municípios do Ceará, determinou à Polícia Federal uma apuração específica sobre citações aos deputados José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara, Eunício Oliveira (MDB) e Yury do Paredão (MDB).

Os três parlamentares negam envolvimento com atos ilícitos envolvendo emendas.

A decisão de Gilmar foi tomada no âmbito da Operação Underhand, deflagrada anteontem. O alvo principal da primeira etapa da investigação foi o deputado Júnior Mano (PSB-CE). Ele teria se associado ao político Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto do Choró (PSB), no comando de um esquema de uso de recursos de emendas para ganhar as eleições de 2024 e assumir o comando político de ao menos 50 municípios do Ceará.