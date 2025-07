Gritos de 'rachadinha' e bate-boca marcam sessão da Câmara após tarifa de Trump

Como mostrou o Estadão, a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, impostos pelo governo Donald Trump, virou combustível no discurso de petistas contra bolsonaristas, que responsabilizam o ex-presidente e o filho dele Eduardo Bolsonaro pela medida.

Do lado oposto, a oposição coloca a culpa no Supremo Tribunal Federal e no presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo tarifaço.

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) disse que o partido estuda formas de pedir a cassação do mandato de Eduardo, que está licenciado morando nos Estados Unidos, de onde diz mobilizar republicanos contra o que diz acreditar ser uma injustiça contra seu pai.

Trump anunciou a tarifa em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No documento, o americano informa que a taxa de 50% aos produtos brasileiros entrará em vigor a partir de 1º de agosto.

Entre suas justificativas, Trump citou a atuação do STF que, segundo ele, "censurou" plataformas americanas que atuam no País. Ele também criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.