Jatinho com pneu furado faz pouso de emergência em aeroporto do interior de SP

No momento da decolagem, o piloto notou que a aeronave apresentou instabilidade ainda na pista e os sensores indicaram um problema no trem de pouso. Ele reportou o problema à torre de controle e foi constatado que havia vestígios na pista indicando que o pneu havia furado.

O piloto então declarou emergência e seguiu para o pouso em Jundiaí por questões de segurança. "A aeronave queimou combustível por aproximadamente 20 minutos até realizar o pouso no Aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí. A aterrisagem ocorreu de forma tranquila, sem vítimas ou feridos, apenas com danos no trem de pouso, que se encontrava com o pneu furado", diz, em nota, a concessionária.

A aeronave ficou na pista de pousos e decolagens por alguns minutos até a liberação do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e seguiu para o hangar de manutenção.

No momento do pouso, a equipe de Resposta a Emergências da Rede Voa ficou a postos e mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para eventuais atendimentos, que não foram necessários. Durante a ocorrência, outras operações no aeroporto foram suspensas.