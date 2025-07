Lula indica procuradora de Justiça para vaga de ministro do STJ

Caso os nomes sejam aprovados pelo Senado, ambos deverão integrar a 3ª Seção do STJ, responsável por julgar os casos de Direito penal.

Quem é Maria Marluce

Maria Marluce tem uma trajetória jurídica voltada para a área gerencial e de direitos humanos. Possui pós-graduação em Direito Constitucional e Processual. No MP de Alagoas, atuou em comarcas do interior e da capital, incluindo o Juizado da Infância e Adolescência e a Vara de Execuções Penais, em Maceió.

Foi a primeira mulher promotora de Justiça a atuar no Tribunal do Júri Popular em Maceió e a terceira mulher a ser promovida para o cargo de procuradora no Ministério Público de Alagoas.

Em outubro de 2024, Marluce foi o primeiro nome da lista tríplice aprovada pelo Pleno do STJ para assumir a vaga da ministra Laurita Vaz, que deixou o cargo em 2023. Ela e o procurador Sammy Barbosa, do MP do Acre, receberam 17 votos no primeiro escrutínio. O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos foi o terceiro indicado, com 18 votos no segundo escrutínio.