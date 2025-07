MEC cria programa de educação financeira em escolas públicas; saiba como vai funcionar

O Ministério da Educação (MEC) criou o programa de educação financeira Na Ponta do Lápis, por meio de portaria publicada nesta quarta-feira, 9, com o objetivo de promover a educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária para todos os estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas, em especial dos beneficiários do programa Pé-de-Meia, que fornece bolsa a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O Na Ponta do Lápis vai apoiar e fortalecer a implementação dos temas transversais contemporâneos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da área de economia, afirma o MEC.

A adesão das redes municipais e estaduais será voluntária. O MEC diz que irá implementar estratégias de apoio às escolas e aos entes federados por meio da criação de um comitê que irá emitir orientações e recomendações para o aprimoramento dos planos de ação que Estados e municípios desenvolverão.