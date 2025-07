Passageiro de voo passa mal durante conexão, é levado para UPA em Brasília e desaparece

De acordo com relato da equipe de resgate aos profissionais de saúde, ele tinha sido encontrado desacordado em um hotel nas proximidades.

"Na chegada à unidade, os sinais vitais foram verificados e, conforme o protocolo de classificação de risco, o paciente foi classificado como prioridade laranja, que indica necessidade de atendimento urgente", informou a nota do IgesDF.

"Durante a permanência na UPA, o paciente recebeu suporte integral da equipe médica e multiprofissional, conforme os protocolos clínicos vigentes."

Ainda de acordo com informações do IgesDF, parentes do paciente entraram em contato com a UPA e repassaram seus contatos em caso de necessidade. Entretanto, durante período de observação e atendimento, no dia 7 de julho, segunda-feira, a equipe de enfermagem constatou que o paciente havia deixado a UPA sem receber alta médica. Diante da situação, a unidade registrou um Boletim de Ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil do DF informou que a 11ª Delegacia de Polícia, Núcleo Bandeirantes, foi comunicada sobre o desaparecimento de um homem. E ainda que, "nas diligências iniciais, ele não foi localizado no hotel em que estava hospedado e também não havia embarcado em nenhum outro voo no Aeroporto de Brasília". A polícia conclui a nota informando que equipes da 11ªDP seguem em diligências para localizar o desaparecido.