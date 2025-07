Zanin dá 'prisão domiciliar humanitária' a prefeito de Palmas e o mantém afastado do cargo

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, manteve o afastamento do prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos), de 65 anos, apontado como o 'chefe' de um grupo dedicado ao vazamento sistemático de dados reservados sobre operações sensíveis da Polícia Federal.

Na terça-feira, 8, algumas horas depois de o prefeito sofrer um infarto na Sala de Estado Maior do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins - onde cumpria prisão preventiva -, Zanin concedeu a Siqueira Campos domiciliar humanitária para que ele possa seguir o tratamento de saúde, mas manteve de pé todas as medidas cautelares antes impostas, inclusive o afastamento do cargo de prefeito.

Siqueira Campos é alvo da Operação Sisamnes - juiz corrupto, segundo a mitologia persa -, investigação que espreita corrupção e venda de sentenças nos tribunais de Justiça de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins e também em gabinetes de ministros do STJ.