Abiarroz: tarifa dos EUA pode gerar perda de US$ 25 milhões por ano

São Paulo, 11 - A Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) divulgou nota manifestando preocupação com a decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, que incluem o arroz beneficiado. "Os Estados Unidos são hoje um dos mercados mais importantes para o arroz brasileiro, absorvendo 19% do valor exportado de arroz branco em 2024 - produto de mais alta qualidade e maior valor agregado", disse em nota. A entidade ressalta que, enquanto os EUA podem substituir o arroz brasileiro, "o Brasil depende desse mercado para escoar um volume relevante de sua produção beneficiada". A Abiarroz calcula que a tarifa anunciada pode gerar perdas de até US$ 25 milhões por ano para a indústria arrozeira nacional.Na nota, a Abiarroz diz defender ações de diplomacia e negociação por parte do governo brasileiro. "É fundamental que as autoridades adotem uma postura diligente e altiva, mas também cautelosa, considerando a vulnerabilidade de segmentos como o arrozeiro diante de uma relação comercial importante."