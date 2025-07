Aéreas vão ampliar em 23,3% a oferta de assentos domésticos para Belém durante COP30, diz Abear

Além de anunciar novos destinos a partir de Belém, as companhias incrementaram as rotas domésticas regulares com voos adicionais, ampliando as frequências semanais para a capital do Pará. A oferta de voos de Belém para outras cidades da região Norte também cresceu para garantir a conectividade aérea durante o evento.

"A expansão da oferta para Belém mostra o compromisso das empresas aéreas com a agenda da transição energética e o reconhecimento do papel estratégico do Brasil no debate global sobre clima e sustentabilidade", afirma o presidente da Abear, Juliano Noman.