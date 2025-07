Alfabetização: resultado da cidade de SP é o 17º entre as capitais; Estado é o 13º

No Estado, 58,13% das crianças de 7 anos sabem ler e escrever e na capital não chega nem à metade, são 48,25%. A média do Brasil é 59,2%.

Estar alfabetizada significa que a criança consegue escrever bilhetes e convites, ler textos simples do cotidiano, tirinhas e histórias em quadrinhos. A prova é realizada com alunos do 2º ano do ensino fundamental de escolas públicas.

A capital melhorou um pouco o resultado que havia causado desconforto durante a campanha eleitoral do ano passado para reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Apesar de ser a cidade mais rica do País, São Paulo estava em 21º lugar no ranking de 2023, com apenas 37,9% das crianças alfabetizadas.

As capitais melhor posicionadas são Fortaleza, Vitória, Goiânia e Belo Horizonte, respectivamente, todas com cerca de 70% das crianças alfabetizadas. O MEC divulgou resultados de apenas 23 capitais. Florianópolis, Porto Alegre e Natal não atingiram 70% de participação e por isso ficaram sem índice.

"Nós superamos a meta. Estamos felizes com esse resultado, e claro que temos de avançar cada vez mais. Agora é olhar para as escolas, cada uma, entender quais são as que precisam de mais apoio para que possamos continuar avançando", afirmou o secretário municipal de Educação da capital, Fernando Padula, que estava em Brasília para a divulgação dos resultados.

Padula creditou o melhor resultado a uma política de professores de recuperação, materiais "mais instigantes e lúdicos", além de uma seleção com avaliação prática dos professores.