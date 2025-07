Cânion Fortaleza: como é o parque no RS onde menina de 11 anos caiu e morreu

Vizinho ao parque, há ainda um segundo parque, Aparados da Serra, com as mesmas características - juntos, os dois têm aproximadamente 30 mil hectares.

Apesar de não ser um local primordialmente turístico, assim como em outros parques nacionais de unidade de conservação, a visitação é permitida para aqueles que querem apreciar a natureza.

A entrada é gratuita e as principais atrações são as trilhas do Mirante do Fortaleza, onde a menina caiu, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions. Os serviços de apoio à visitação do Cânion Fortaleza são da empresa privada Urbia, que lamentou o ocorrido e informou que em sinal de luto manterá fechado o Cânion Fortaleza nesta sexta-feira, 11.

"A empresa concentrou todos seus esforços no apoio às autoridades durante o resgate, que se iniciou imediatamente após a equipe da concessionária ter sido informada do acidente. A companhia segue cooperando com as investigações sobre o caso", diz o comunicado da Urbia.

Visitantes são responsáveis por sua segurança

No site do ICMBio, as instruções a turistas que querem visitar o parque são: "não é permitido entrar com animais de estimação, nem fazer churrasco ou fogueiras na área do parque. Venha vestido com roupas adequadas para caminhada, inclusive para casos de chuva. Traga seu lanche e água. Não há lanchonetes ou restaurantes no parque. Seja consciente: leve embora todo o seu lixo".